أويحيى: الجزائر تقدم إمتيازات كثيرة للمستثمرين الأجانب

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، إنّ الجزائر تقدم إمتيازات للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الإستثمار في إطار الشراكة.

وأضاف الوزير خلال فعاليات منتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي، أنّ قانون الإستثمار يقدم إمتيازات.

على سبيل الإعفاء الضريبي والإعفاء على القيم الجمركية في إطار بناء مؤسسات في إطار الشراكة.

كما أن وضع العقار الموجه للاستثمار تحت التصرف يشمل امتياز بسعر زهيد، بالإضافة إلى اليد العاملة

وأضاف الوزير، أن حضور مؤسسات كوريا الجنوبية يبقى متواضعا بالرغم من مهارات المؤسسات الكورية.

حيث لم نشهد إبرام شراكة صناعية إلا في السنوات الأخيرة في الإلكترونيات والآن السيارات.

كما نأمل أن يتواصل التوجه ويتعزز بين الطرفين.

من جهتها تدعو الجزائر كوريا الجنوبية إلى الإقبال بكثرة على الإستثمار في الجزائر.

مشيرا إلى أنكم” ستكسبون مكانة في سوق محمية، كما أصبح الآن في الصناعات الكهرومنزلية والسيارات”.

كما أن الجزائر ستكون بوابة نحو الإتحاد الإفريقي والأوروبي والعالم العربي كمناطق اقتصادية نتقاسم اتفاقيات التبادل الحر.