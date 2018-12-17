هيئة إدارية جديدة للقاء الوطني ضد التطبيع

إنتخب "اللقاء الوطني ضد التطبيع"، هيئته الإدارية الجديدة، على الشكل التالي: حسن مظلوم رئيسا، حسن كسر نائبا للرئيس، حسين جمال الدين أمينا للصندوق، عبادة كسر أمينة للسر، محمد المصري (العلاقات العامة والسياسية)، رشا الصاروط (الإعلام) ومهند سليمان (الثقافة والتواصل الاجتماعي).

وبعد جلستها الاولى، أشادت الهيئة الإدارية، في بيان، "بالتطور النوعي في مواجهة العدو الصهيوني في الداخل الفلسطيني، وعلى تخوم فلسطين وفي الجولان، لا سيما في الضفة الغربية وغزة، ومسيرات العودة البطولية".

واعتبرت أن "هذا التطور الذي يدل على إرادة الانتصار لدى الفلسطينيين، وخاصة لدى الجيل الجديد، وإيمانه في حقه الذي لا يسترد الا عن طريق الجهاد والتضحية".

ودانت "الهرولة المستهجنة، والعلنية من دون خجل للتطبيع، التي يقوم بها للاسف الكثير من حكام الدول العربية على الصعيد الرسمي، وسعي الكثير من دول القرار اقليميا وعالميا لتقويض القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى "صفقة القرن"، وإعلانهم زورا أن القدس عاصمة للكيان الغاصب، ونقل سفاراتهم اليها".

وتعهدت "بالسعي الدائم وبكل ما أوتينا من قوة على مواجهة التطبيع بكل أشكاله مع العدو الصهيوني والمتخاذلين أمامه، من خلال كل الاطر الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والعمل على تعزيز منعة المجتمع الذي نعتز بالانتماء اليه نصرة للحق، لفلسطين كل فلسطين وللانسانية جمعاء".