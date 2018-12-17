إستئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة غدا

يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية يوم غد الثلاثاء، أين ستخصص الجلسة لعرض ومناقشة والتصويت على مشروع القانون.

المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، وذلك بحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية.

حيث ستكون البداية بتقديم ومناقشة مشروع الـقـانـون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016.

أما بعد الزوال فسيتم مواصلة النقـاش حول مشروع الـقـانون المتضـمن تسوية الميزانية لسنة 2016.

بالإضافة إلى رد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، والتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016.