وزير خارجية البحرين يدافع عن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لكيان اسرائيل

دافع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن قرار استراليا الاعتراف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لكيا إسرائيل وقال إنه لن يؤثر على قيام دولة فلسطينية في المستقبل عاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت الحكومة الاسترالية قرارها أمس السبت فيما يمثل تراجعا عن السياسة الخارجية التي انتهجتها منذ سنوات طويلة حيال الشرق الأوسط لكنها قالت إنها لن تنقل سفارتها إلى القدس على الفور. كما فعلت الولايات المتحدة إذ أنها نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في ماي الماضي أي بعد أشهر فقد من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن قراره نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة.

وكانت الجامعة العربية قد أصدرت بيانا ينتقد القرار الاسترالي جاء فيه "هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي".

وقال الشيخ خالد في تغريدة على تويتر نشرها أمس السبت "كلام مرسل وغير مسؤول. موقف استراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام، والجامعة العربية سيدة العارفين".