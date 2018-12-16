استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية الرئيس ماكرون

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال شهر ديسمبر الجاري، وفقا لاستطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الذين قالوا إنهم "راضون" عن أداء ماكرون تراجعت من 25 إلى 23 بالمائة التي كانت مسجلة شهر نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت نسبة "المستائين" من 73 إلى 76 بالمائة، فيما بقيت نسبة "الراضين جدا" 4 بالمائة، وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم "راضون إلى حد ما" من 21 بالمائة إلى 19 بالمائة.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن نسبة "المستائين إلى حد ما" من أداء ماكرون بلغت 31 بالمائة مقابل 34 بالمائة في الشهر الماضي، لكن "المستائين جدا" وصلت نسبتهم إلى 45 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 39 بالمائة في الشهر السابق.

وأجري الاستطلاع بين 7 و15 ديسمبر الجاري على عينة شملت 1943 شخصا يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسي.

وكانت شعبية ماكرون تبلغ 62 بالمائة عند انتخابه في شهر مايو 2017.

ويواجه ماكرون منذ أكثر من شهر احتجاجات شعبية واسعة أطلقتها حركة "السترات الصفراء" احتجاجا عن زيادة الضرائب على المحروقات، قبل أن تتوسع لتشمل مطالب سياسية وصلت إلى حد مطالبة البعض باستقالته.