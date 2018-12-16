“كأنه هو..” تفتك جائزة أحسن قصيدة في وصف جامع الجزائر

توج الشاعر الشاب بوثران محمد، مساء الأحد، بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر، التي نظمتها الاذاعة الجزائرية بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وفي حفل نظمته الإذاعة الجزائرية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تزامنا والذكرى الـ 62 لتأسيس الإذاعة السرية، جادت قرائح المتوجين الثلاثة بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر، بأبيات تؤرخ لصرح إسلامي ومعلم حضاري ومنارة تصدح باسم الحق في خليج الجزائر ومن منطقة المحمدية بالذات، التي أرادتها فرنسا الاستعمارية نقطة انطلاق لحملاتها التبشيرية آنذاك .

وفاز قائل “منارةٌ يستدلُّ التائهون بها ..في البرّ والبحر، حصنٌ دون مِتراسِ ” الشاعر الشاب محمد بوثران من مواليد أوت 1993 ببين الويدان بسكيدة بالجائزة الأولى عن قصيدته ” كأنّهُ هو..”، بينما كانت الجائزة التشجيعية الأولى من نصيب ابنة المنيعة المولودة أيضا في شهر أوت 1983، فتيحة معمري عن قصيدتها “المنــــــــــــارة”، التي اختارت مطلعها “بـإذْنِ ربِّــــكَ مرْفُــــوعًا ومُتَــسِـعَا .. وسْــــطَ الجَـــزَائِر بَيْـتٌ للهُدى رُفِـعَا .

وتوجت الشاعرة والمحامية سميرة بن عيسى من مواليد أكتوبر ببسكرة، بالجائزة التشجيعية الثالثة عن قصيدتها “تجليات النّور”، في وصف منارة “تتراقصُ الكلماتُ في جَنَباتها..مدَدًا من الغيمِ القديم يُعَمَّدُ” .