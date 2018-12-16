توقيف أخطر منظم رحلات "الحرقة" بوهران يدعى "TROPICCO"

أوقفت اليوم الأحد (في حدود الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة) عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران أكبر منظم لرحلات الهجرة غير الشرعية ( ViP ) المدعو ( ه.د) البالغ من العمر30 سنة والمكنى بـ(TROPICCO)، المبحوث عنه من قبل كافة الأجهزة الأمنية بالجزائر (الشرطة ،الدرك الوطني ،الأمن العسكري).

وصادرت عناصر الشرطة خلال العملية قارب فاخر نصف صلب أسود اللون ( semi regide ) يتعدى طوله الـ 7 أمتار ومزود بمحرك ذو طاقة 250 حصان بخاري حسب ما جاء على لسان مصدر أمني رفيع المستوى لـ"البلاد.نت" والذي أكد أن العملية جاءت بعد تحريات كثيفة استغرقت أكثر من 3 أشهر إلى أن تم الإيقاع به بوسط مدينة عين الترك.

و في ذات السياق أضاف المتحدث أن هذا الأخير نال شهرة كبيرة في إغراء الشباب المغامر والمغرور به في الرحيل والسفر بطريقة غير قانونية نحو التراب الإسباني على ظهر القوارب فاخرة وسريعة بإمكانها قطع المسافة في وقت وجيز بعيدا عن مخاطر الغرق أو الإمساك مقابل مبالغ مالية تراوحت حسب المصدر بين 30 و 40 مليون سنتيم وبعد إنزالهم في اليابسة يعود مسرعا الى السواحل الجزائرية.

كما أوضح ذات المصدر أن المتهم نجح في جمع ثروة طائلة و كبيرة من خلال تهريب العشرات من الشباب الحراقة الجزائريين الى التراب الاسباني أين بلغت تكلفة الرحلة الواحدة حسب مصالح الاستعلامات الأمنية بـأكثر من مليار و 400 مليون للرحلة وأسس شبه وكالة أسفار وأسطول من القوارب السريعة .

كما كشف تقرير الإستعلامات الأمنية أن المشتبه فيه تعرض في الرحلة الأخيرة الى مشكل ميكانيكي (اشتعل المحرك) أين اضطر إلى التخلي عن القارب بشواطئ ألميريا الاسبانية وسافر برا إلى فرنسا أين مكث هناك فترة زمنية وجيزة واستقل بعدها طائرة من باريس الفرنسية نحو مطار أحمد بن بلة دون أن يعلم أنه مراقب تحت الحراسة المشددة الى أن تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس وبحوزته معدات الابحار.