مظاهرات على ميثاق الهجرة في بروكسل

خرج الألاف من المتظاهرين في مسيرة أطلقوا عليها اسم مارس ضد مراكش للاحتجاج على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة في بروكسل، حيث وصل المتظاهرون إلى مبنى المفوضية الأوروبية، وقامت الشرطة المحلية بالرد على أعمال الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه.

وأفادت الوكالة الإخبارية البلجيكية (ها إل إن)، اليوم الأحد : "تحولت مسيرة مارس ضد مراكش والتي خرجت ضد الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، والتي وصلت إلى شومانبلاين بعد ظهر الأحد، إلى أعمال شغب مع الشرطة". كما أضافت : "أولا، هاجم بعض المتظاهرين الصحفيين من الوكالة الإخبارية البلجيكية في تي إم، وسعى المشاغبون إلى المواجهة مع الشرطة بإلقاء الحجارة وتكسير الأسوار. كما تم تدمير نافذة من مبنى المفوضية الأوروبية".

وتابع الخبر على الموقع الإخباري ها إل إن، "وردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وقد وصلت أعداد المتظاهرين، حسب الشرطة، إلى 5500 متظاهر. بينما وصل أعداد المحتجين ضد هذه المسيرة إلى 1000 متظاهر فقط."

ويذكر أن 164 دولة قد وافقت بالإجماع، في العاشر من ديسمبر، على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، والذي تم التوصل إليه في جويلية الماضي لجعل عملية الهجرة آمنة ومنظمة، فيما رفضته الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.