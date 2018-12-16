حطاب:" الجزائر الثالثة قاريا في ما يخص المنشئات الرياضية "

أدلى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارته التفقدية لولاية ميلة أمس السبت، أن الجزائر تعتبر الثالثة في القارة السمراء من حيث المنشئات الرياضية بعد كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا.

بحيث قال:" الجزائر تحتل المرتبة الثالثة من حيث المنشئات الرياضية في القارة السمراء بعد نيجريا وجنوب إفريقيا ".

ويأتي تصريح الرجل الأول في قطاع الشباب والرياضة، بعدما لم تترشح الجزائر لتنظيم "كان" 2019، بعدما سحبت "الكاف" شرف تنظيمها من الكاميرون مؤخرا، وبات الصراع منحصرا بين مصر وجنوب إفريقيا لإحتضان العرس القاري.