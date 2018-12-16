محسن بلعباس : تأجيل الانتخابات غير نابع من الرئيس بوتفليقة

رى محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية 2019 لا تنبع من بوتفليقة، وقال بلعباس في حوار أجراه مع يومية ليبراتي: “منذ سنة 1999 ، كان بوتفليقة حريصا دائما على تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد لها”.

وبحسب محسن بلعباس، فإن “الفشل في احترام المواعيد النهائية الدستورية يعني حالة من عدم الاستقرار، على الرغم من الوضع الخطير ، لقد نفى دائما الحقائق التي تقوض البلاد وتقلق المراقبين والشركاء “، مضيفا أن الرئيس” منذ وصوله إلى السلطة ، (...) يحاول بيع صورة عن الاستقرار”، صورة من المحتمل أن تتضرر بسبب تأجيل الانتخابات.

كما يرى رئيس الارسيدي أن تأجيل الانتخابات تتمخض عنها الكثير من العيوب، منها “عدم وجود أي أساس قانوني يمكننا الاعتماد عليه لتأجيل الانتخابات”، محذرا من أن “التأجيل هو إعطاء الفرصة للمسؤولين الحاليين مرة أخرى لإدارة البلاد بطريقة غير شرعية وفي مرحلة لا يكون للمعارضة تأثير فيها.

وبالنسبة لمحسن بلعباس، فإن “النظام له مصلحة في تنظيم الانتخابات بسرعة لأنه كلما طال انتظارنا ، ازداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءًا”. واضاف ان التأجيل “لن يحل مشكلة النظام بمعنى انه كلما ابتعد الموعد النهائي للرئاسة يضعف النظام تحت تأثير التناقضات والانتكاسات”.

ومع ذلك ، فإن الارسيدي يؤيد “فترة انتقالية”، التي تحتلف في مضمونها على تأجيل الانتخابات، مضيفا أنه في الفترة الانتقالية ، نحتاج إلى الاتفاق على الأولويات والجدول الزمني والمواعيد النهائية مع تحديد مجموعة من المواصفات التي تحدد الشروط المسبقة التي ستكون ملزمة لجميع المتنافسين.