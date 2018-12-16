"فيسبوك" يكافئ شابا عربيا اكتشف ثغرة جديدة في "إنستغرام"

أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي أمس السبت، أن شركة “فيسبوك” كافأت شابًا عراقيًا اكتشف ثغرة في تطبيق “إنستغرام”.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن “الثغرة الجديدة تتيح للمهاجم تغيير السيرة الذاتية لأي حساب في هذا الموقع، وحفظ المعلومات بعد تغييرها”.

وبين المركز أن “الشركة كافأت، وللمرة الثالثة هذا العام، عضو فريق مركز الإعلام الرقمي، الشاب العراقي مؤمل أحمد شكير، مكتشف هذه الثغرة بمبلغ مالي”.

وطالب المركز “الحكومة والمؤسسات الرسمية بدعم أمثال هذه الكفاءات واحتضانها من أجل الاستفادة من خبراتهم في المجال الأمني التقني، لتعزيز العمل الحكومي، والحد من الاختراقات التقنية التي تتعرض لها مؤسسات الدولة”.