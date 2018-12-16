قصيدة " كـأنه هو.." للشاعر محمد بوثران تتوج بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر

توج الشاعر الشاب بوثران محمد بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر التي نظمتها الاذاعة الجزائرية بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحت لرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وفي حفل نظمته الاذاعة الجزائرية مساء هذا الاحد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تزامنا والذكرى الـ 62 لتأسيس الإذاعة السرية ، بحضور كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار وألامين العام لوزارة الاتصال والمدير العام للاذاعة الجزائرية شعبان لوناكل ،والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، جادت قرائح المتوجين الثلاثة بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر، بأبيات تؤرخ لصرح إسلامي ومعلم حضاري ومنارة تصدح باسم الحق في خليج الجزائر ومن منطقة المحمدية بالذات التي أرادتها فرنسا الاستعمارية نقطة انطلاق لحملاتها التبشيرية آنذاك .

وفاز قائل " منارةٌ يستدلُّ التائهون بها ..في البرّ والبحر، حصنٌ دون مِتراسِ " الشاعر الشاب محمد بوثران من مواليد أوت 1993 ببين الويدان بسكيدة بالجائزة الأولى عن قصيدته " كأنّهُ هو.. " ، بينما كانت الجائزة التشجيعية الأولى من نصيب ابنة المنيعة المولودة أيضا في شهر أوت 1983 ، فتيحة معمري عن قصيدتها "المنــــــــــــارة" التي اختارت مطلعها "بـإذْنِ ربِّــــكَ مرْفُــــوعًا ومُتَــسِـعَا .. وسْــــطَ الجَـــزَائِر بَيْـتٌ للهُدى رُفِـعَا .

وتوجت الشاعرة والمحامية سميرة بن عيسى من مواليد أكتوبر ببسكرة بالجائزة التشجيعية الثالثة عن قصيدتها "تجليات النّور" في وصف منارة "تتراقصُ الكلماتُ في جَنَباتها..مدَدًا من الغيمِ القديم يُعَمَّدُ" .