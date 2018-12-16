كل التفاصيل عن مبالغ ورسوم علميات الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر

حددت مؤسسة بريد الجزائر مستويات رسوم منخفضة على عمليات الدفع الإلكتروني بهدف تشجيع وتحفيز عملية الانخراط في العملية بعد أن شرعت المؤسسة في توزيع نهائيات الدفع الإلكتروني (TPE) على الشركات العمومية والكبرى والتجار في مرحلة ثانية.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن مؤسسة بريد الجزائر قد سطرت سياسة تهدف إلى تحفيز الانخراط في العملية التي ستتعمم بالتدريج سواء عبر الشركات الكبرى أو التجار العاديين على اختلاف مجال نشاطهم.

وفي التفاصيل، تشير المعلومات المتوفرة أن نسبة الرسوم المطبقة على العمليات التي ستتم عبر نهائيات الدفع الالكتروني لبريد الجزائر، سوف تقسم إلى 5 مستويات تنطلق من معاملة بـ100 دينار إلى غاية 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم) الذي سيكون أعلى سقف لهذا النوع من المعاملات.

وستطبق رسوم بـ2 دينار فقط على المعاملة من المستوى الأول أي ما بين 100 إلى 2000 دينار، وهو الرسم الأقل حسب المصدر نفسه . أما الرسم الأعلى الذي سيطبق على المعاملة الأعلى وهي 20 مليون سنتيم، فتم تحديد سقف وهو 100 دينار فقط، ما يعني أن جميع الرسوم المطبقة على معاملات الدفع الالكتروني لبريد الجزائر (من 100 إلى 200 ألف دينار)، ستكون محصورة ما بين 2 إلى مائة (100) دينار فقط.

أما المستويات الخاصة بالمعاملات فهي خمسة، الأولى من 100 إلى 2000 دينار، اما المستوى الثاني فهو من 2000 إلى 5000 دينار، في حين المستوى الثالث محصور ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف دينار، والرابع من 30 ألفا إلى غاية 100 ألف دينار، والخامس من 100 إلى 200 ألف دينار. وسيتم تزويد نهائيات الدفع المصنعة لدى شركة “ENIE” سيدي بلعباس بحلول جزائرية مائة بالمائة، بشريحة موبيليس للجيل الرابع “4 جي” باعتباره المتعامل صاحب أكبر شبكة للجيل الرابع في البلاد، وهو ما أشارت له “الشروق” في عدد سابق.

واقترح بريد الجزائر على التجار وأصحاب المحلات صيغتين للحصول على جهاز او عدة أجهزة للدفع الالكتروني(TPE) ، الأولى تتمثل في عملية شراء، يرافقها جملة من الخدمات التي يستفيد منها التاجر، على غرار تسليم الجهاز لصاحبه في المحل وشريحة موبيليس متصلة بالانترنت النقال، بحيث يكون الانترنت بالمجان لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ دخول الجهاز حيز الخدمة.

كما منح بريد الجزائر مدة ضمان تقنية بـ12 شهرا للجهاز لصالح المستفيدين منه، و20 اسطوانة ورق خاص بالتذاكر التي تسلم للزبون عند انتهاء كل عملية، إضافة لعملية ضبط مجانية للجهاز وتكوين التاجر حول كيفية استخدامه.

أما الصيغة الثانية فتتثمل في الدفع بالإيجار للجهاز يرافقها عدد من الخدمات على غرار شريحة موبيليس متصلة بالانترنت مجاني لمدة 6 أشهر، وضمان لمدة 12 شهرا و20 اسطوانة ورق خاص بالتذاكر مجانية.

وتسمح العملية للزبائن باقتناء سلع وخدمات بواسطة البطاقة البريدية “الذهبية”، ويحق لصاحب العملية إلغاءها والتعويض في حدوث مشكل ما.