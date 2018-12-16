بن سبعيني يقترب من الرحيل عن رين الفرنسي

يبحث نادي رين الفرنسي عن التعاقد مع مدافع أيسر لضمه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في شهر جانفي المقبل، ما يعد مؤشرا على رحيل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى فريق آخر، أو على الأقل إحالته إلى دكة الاحتياط وجلب منافس له في هذا المنصب.

وكشفت مصادر صحفية فرنسية بأن رئيس نادي رين أوليفيي ليتانغ يبحث عن ضم ظهير أيسر قصد تعويض الرحيل المحتمل لرامي بن سبعيني عن الفريق. وأضافت ذات المصادر بأن رين يستهدف ضم اللاعب غيسلان كونان من نادي رانس الفرنسي وفرانسوا موبانجي لاعب تولوز خلال “الميركاتو الشتوي” المقبل لسد ثغرة بن سعيني.

وفي سياق متصل، كشفت ذات المصادر بأن بن سبعيني قد يرحل بنسبة كبيرة عن نادي رين الفرنسي في الميركاتو القادم، مشيرة إلى اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدماته على غرار ايفرتون الإنجليزي، إشبيلية الإسباني وكذا أنتر ميلان الإيطالي.