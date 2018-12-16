كيف تتم مراقبة المواد المنتجة في الجزائر ؟

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها مسحوق “أميلا ” في السوق الجزائرية ، باحتوائه على مادة كحولية تستخدم كمؤثر عقلي يضر بصحة المستهلكين، أصبح المواطن الجزائري يتخوف من المنتجات الاستهلاكية التي يتم تصنيعها في مختلف المجمعات ويتساءل عما إذا كانت تخضع للرقابة، وهل توجد مخابر مخصصة لفحص وتحليل هذه المنتجات ؟

وبغية التأكد من خضوع المنتجات المصنعة في بعض المجمعات للرقابة والتحليل ، تقربنا من الرئيس المدير العام لمجمع عمور رياض عمور ، الذي أكد في تصريح لـ” TSA عربي”، أنه يمتلك ثلاث شركات “شركة خاصة بإنتاج مصبرات الخضر والفواكه، شركة لصناعة تحويل الحبوب “صناعة الدقيق الصلب ، الفرينة ، والكسكس “، ومؤسسة أخرى خاصة بتعليب العلب الحديدية التي تستعمل في المصبرات ، وكل مؤسسة تحتوي على مخبر تحليلي خاص بكل المنتجات ، يقوم بمراقبة جودة ونوعية المواد التي ينتجها المجمع قبل الاستهلاك .

وأشار رياض عمور الى أن هذه المخابر التابعة لمجمعه ، مصحوبة بخبراء وتقنيين مختصين في مجال مراقبة النوعية ، ويقوم المجمع بتنظيم دورات تكوينية خاصة بهم في فترات معينة، من اجل مراقبة نوعية المواد المصنعة بالمؤسسة والمحافظة على صحة المستهلك .

وأضاف – ذات المتحدث – أن المنتجات المصنعة في مجمع عمور لديها أوقات معينة للفحص والتحليل من قبل الخبراء ، حيث تخضع بعض من الكميات المصنعة الى عملية التحليل ، وفي حال كانت المنتجات مطابقة لمعايير السلامة والاستهلاك ، يواصل الفريق العامل في انتاج هذه المواد ، وفي حال وقوع العكس يتم وقف الإنتاج ووضع المنتجات جانبا ، ويقوم الخبراء بعملية المقارنة بين التحاليل السابقة والتحاليل الأخيرة ، ويتم اخضاعها من جديد الى الفحص من أجل معرفة الخلل ، وكل هذا يأتي خوفا وحفاضا على سلامة وصحة المستهلك.

ونوه رياض عمور ، أن الأمر لا يتوقف عند المخابر التابعة للمجمع فحسب، فبعد الانتهاء من معاينة المنتوجات من المخابر الخاصة بالمصنع ، نقوم بتحويلها الى مخابر خاصة معتمدة من طرف الحكومة ، للتأكد أكثر من سلامة وصحة المنتجات ، و بعدها نقوم بعمل المقارنة بين النتائج المحصلة من مخابرنا والنتائج المحصلة من هذا المخبر الخاص من اجل بلوغ مستوى جيد للمنتجات المصنعة بالمجمع ، ناهيك عن المراقبة الدورية التي تقوم بها مديرية التجارة من وقت الى اخر من أجل معاينة بعض المنتجات وتحليلها ، لحماية صحة المستهلك وضمان جودة ونوعية المنتجات الصناعية محليا.

مفاوضات للتصدير

وكشف الرئيس المدير العام لمجمع عمور رياض عمور، أن شركته في مفاوضات مع العديد من الدول من أجل تصدير منتجاتها نحو الخارج، حيث ستكون سنة 2019 أول سنة لتصدير منتجات عمور نحو كل من ليبيا ، مالطا وموريتانيا.

وأكد رياض عمور، أن شركته تنتج حوالي ثلاثة ألاف طن من الطماطم يوميا ، في حين تنتج 200 طن من الدقيق الصلب و 200 طن من الفرينة ، و أربعين طن من الكسكس ، وتطمح الشركة للتوسيع أكثر في نشاطاتها وفق الاستراتيجية المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات .