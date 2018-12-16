بالصور..والي المدية يوزع تسع سيارات إسعاف مرسيداس على الوحدات الصحية

قام والي ولاية المدية، عباس بدوي، اليوم الأحد، بتوزيع تسع سيارات إسعاف من نوع مرسداس صنع جزائري.

وحسب ما أعلنته خلية الإعلام لولاية المدية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وما يوليه لقطاع الصحة.

لما له من أثر عميق ومباشر على الاطار المعيشي للمواطن، ومواصلة للبرنامج الولائي لتدعيم وتجهيز مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية، خاصة المتواجدة في المناطق النائية وبالتجمعات السكانية الكبرى.

قام الوالي، بتوزيع تسع سيارات إسعاف من نوع مرسداس صنع جزائري، السيارات مجهزة بأحدث التجهيزات، على تسع وحدات صحية.

وأضافت أن هذه العملية جزء من برنامج أكبر، لتوفير سيارات الإسعاف المجهزة، لكل المناطق بعد رفع التجميد عن اقتنائها.

وقد كانت حصة الأسد من الاستفادة موجهة للمناطق النائية، بالدرجة الأولى، بتوجيهات مباشرة الوالي، ثم للتجمعات السكانية الكبرى التي تنقصها هذه الوسيلة الأكثر من حيوية.

حيث استفادت كل من بلديات عزيز، شلالة العذاورة ، قصر البخاري ، أولاد عنتر، العزيزية ، السواقي.

إضافة لمصلحة الإعانة الطبية المستعجلة للمؤسسة الاستشفائية بالمدية، ومؤسسة الصحة الجوارية بالمدية، وواحدة للمركز الطبي الاجتماعي لعمال الجماعات المحلية.

ووعد الوالي، باستكمال العملية في مراحل أخرى مقبلة، حتى تغطى كل المناطق.