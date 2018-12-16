حطاب: “عندنا 53 مركب رياضي علاش ماتحبوش الحقيقة”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أن الجزائر تمتلك ما يكفي من المنشآت الرياضية من أجل إحتضان منافسة كأس أمم إفريقيا.

وتحدث حطاب في تصريح صحفي اليوم الأحد عن إنسحاب الكاميرون من تنظيم نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019، وتعويضها بمصر أو جنوب إفريقيا قائلا:

” قريبا سيكون عندنا ثلاثة ملاعب جديدة، كما أننا نمتلك في تلمسان ملعبين، وفي باتنة ملعبين..علاش ماتحبوش تشوفو الحقيقة الجزائر تمتلك 53 مركب رياضي”.

“عندا فنادق في كل المناطق...تمكنا من تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 1990، فكيف لنا أن لا ننظمها اليوم”.