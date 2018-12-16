4 آلاف “حراق” جزائري وصلوا اسبانيا خلال 10 أشهر

أظهرت وثيقة جديدة للمحافظة السامية للاجئين بإسبانيا أن ما يناهز 4 آلاف حراق جزائري وصل إلى المملكة عبر البحر أو المنافذ البرية (سبتة ومليلية)، وهذا من جانفي إلى 31 أكتوبر الماضي، في قائمة تصدرها الحراقة المغاربة بـأكثر من 11 ألف حراق.

وفي السياق، أوضحت احصائيات المحافظة السامية للاجئين بإسبانيا في إحصائية جديدة لها اطلعت الشروق على نسخة منها، وتم إعدادها بالتعاون مع هيئات حكومية اسبانية ومنظمات وجمعيات أخرى غير حكومية، أن “الحراقة” الجزائريين الذين وصلوا البلاد فقد بلغ عددهم 3955 شخص، في حين كان العدد يقدر خلال الفترة ذاتها من 2017 بـ 3729 حراق.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن عدد الحراقة الجزائريين الواصلين اسبانيا يمثل 7 بالمائة من مجمل الذين وصلوا المملكة برا وبحرا خلال ذات الفترة، المقدر عددهم بأكثر من 53 ألف حراق.

وحل “الحراقة” الجزائريون في الصف الخامس من حيث العدد (3955 حراق)، في قائمة تصدرها “الحراقة” المغاربة الذين بلغ عدد الواصلين منهم 11 ألفا و446 حراق (21 بالمائة)، وغينيا في الصف الثاني بـ11 ألفا و150، ثم مالي في المرتبة الثالثة بـ8465 حراق، وكوت ديفوار بـ4497.

وكان مصدر أوروبي قبل أيام قد أوضح لـ”الشروق” أن الحراقة الواصلين إلى اسبانيا حسب وكالة فرونتكس كان في حدود 2000 حراق، وهي أرقام لا تخص أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، التي عرفت زيادة ملحوظة في عدد قوارب الحراقة المغادرة تجاه اسبانيا وانتهى العديد منها بمآس في عرض البحر.

ويضاف للحراقة الـ4 آلاف الواصلين إلى اسبانيا، ما يفوق من 1000 حراق آخر وصلوا السواحل الايطالية انطلاقا من عنابة والطارف وصولا إلى جزيرة سردينيا وهذا حسب احصائيات رسمية لوكالة فرونتكس والسلطات الايطالية كذلك.