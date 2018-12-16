فنانون وصحفيون يقاضون قناة "النهار"

قرر المتهمون في القضية التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا، رفع دعوى قضائية ضد قناة "النهار" بتهمة التشهير والقذف.

نظم اليوم كل من الصحفيان عبدو سمار ومروان بوذياب، الفكاهي كمال عكاز ولاعب كرة القدم السابق، فضيل دوب والمغني "ميستر أبي" ندوة صحفية عادوا فيها الى حيثيات القضية وقرارهم رفع دعوى قضائية ضد القناة الإخبارية.

وقال الصحفي عبدو سمار، أن ما قمت به القناة بتصوير متهمين لم تثبت إدانتهم ضرب لأدنى حقوقهم الدستورية وضرب أيضا لأبسط أخلاقيات مهنة الصحافة.

وتساءل المعني أنه رفع دعوى قضائية بتاريخ 4 نوفمبر وهو متواجد بالسجن ضد القناة بتمهة التشهير والقذف لبثها معلومات كاذبة، حسبه، بخصوص الملف الذي استمع فيه من قبل العدالة، غير أن المعني أشار لأسباب يجهلها مصالح العدالة لم تتحرك في الوقت الذي تم اعتقاله وسماعه دون أن يتم إيداع أي شكوى ضده.

من جهته قال الفكاهي كمال بوعكاز أنه يصر على رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير لما لحق به وبأفراد أسرته من ضرر بعد بث تلك الصور على المباشر ساعة خروجهم من مكتب قاضي التحقيق والى غاية وصولهم أمام أبواب سجن الحراش.

ومعلوم أن هؤلاء تم توقيفهم نهاية شهر أكتوبر الفارط في قضيتين منفصلين احداها مرتبطة بالمدون "أمير دي زاد" غير أن تم تأجيل محاكمتهم لتاريخ لاحق واستفادتهم من الإفراج بعد قضاءهم فترة وراء القضبان.