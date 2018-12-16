الدراسة مجانا في روسيا للجزائريين !!

أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى مديري الندوات الجهوية للجامعات في تعليمة حاملة لرقم 845، من أجل الشروع في إبلاغ الطلبة بفتح السفارة الروسية على موقعها الرسمي إمكانية الراغبين في الاستفادة من منحة دراسية بروسيا الفيدرالية التسجيل على موقع «روسيا ستادي»، كمترشحين للسنة الدراسية 2019/ 2020

و بذلك سيكون بمقدور الطلبة الجزائريون من الحصول على منح لدراسة في الجامعات الروسية موسم 2019 /2020، و ذلك إتمام الدراسات العليا ( دوكتوراه ماستر) و كذلك الحاصلين على البكالوريا،

و فتحت الجامعات الروسية 15 ألف منحة لصالح الطلاب الأجانب، حيث تضمن المنحة الدراسة المجانية للتخصص المختار طول مدة الدراسة، في حالة احتياج الطالب لدراسة اللغة الروسية أو رفع مستواه فيها، كما تغطي المنحة دراسته في الكلية التحضيرية وتوفر المنحة للطالب مسكنا طلابيا و مبلغا مالي شهري

و يتضمن هذا البرنامج 456 جامعة روسية، بالإضافة الى برامج تدريسية إضافية