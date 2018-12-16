شركة "بروماديسور" توضح

أوضحت شركة "بروما سيدور" المنتجة لعلامة مسحوق عصير "أميلا" أن منتوجاتها تحترم مقاييس الجودة المحلية والدولية.

وأضاف أن الإشكال ليس في كمية المادة الكحولية الموجودة في مسحوق "أميلا" بل أن بعض المستهلكين قاموا بجرع المسحوق عن طريق الأنف عوض تمييعه في لتر ونصف من الماء.

وطمأنت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد، المستهلكين على أنّ جميع منتجات علامة "أميلا" تحترم المعايير الجزائرية والدولية الصارمة وتخضع بانتظام منذ 2003 لعمليات رقابة سواء عند منتجي المكونات الأساسية، أو في مواقع الإنتاج أو من طرف السلطات الجزائرية.

وأكد البيان ان احترام الشركة للمعايير الموصى بها للاستهلاك المنتوج، الذي ثبت قيام بعض المستهلكين بتناوله عن طريق الأنف عوض تمييعه في الماء.