الآلاف يتظاهرون في روما

تظاهر الالاف من المهاجرين والإيطاليين أمس السبت، في روما احتجاجا على قانون مكافحة الهجرة الجديد الذي تبنته مؤخرا الحكومة الإيطالية.

و ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا"، أنه على غرار المحتجين في فرنسا منذ شهر تقريبا، قام بعض المتظاهرون في العاصمة الإيطالية بارتداء صدريات لصفراء للدفاع عن حقوق المهاجرين والمطالبة بمنحهم تصاريح الإقامة وضمان حقهم في العمل والحصول على سكن".

ونقلت اليومية عن أحد المحتجين "إننا نرتدي صدريات صفراء لأننا غاضبون من العنصرية التي نواجهها كل يوم" مضيفا "لا نطالب سوى بالحقوق الأساسية (...)، فالكثيرون منا فروا من الحروب والفقر".

وأشارت إلى أن هذه التظاهرة التي جابت شوارع روما نظمت تحت شعار "إنهض من أجل حقوقك".

وقال ائتلاف يضم جمعيات تعنى بحقوق الإنسان في بيان له، إن تنظيم هذه التظاهر يأتي احتجاجا على ما ألت إليه الأوضاع بدء بتجريم من أنقذوا ألاف الأرواح في البحر"، في إشارة إلى المنظمات الإنسانية وسفنها قبالة السواحل الليبية، "وصولا إلى إغلاق الموانئ أمام السفن التي تضيق بالناجين".

وأضاف "اليوم مع مرسوم سالفيني تم إلغاء الحماية الإنسانية وأجبر ذلك عددا غير محدد من الأشخاص على اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية".

وقام وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على إقرار مرسوم ينص بالخصوص على إلغاء تراخيص الإقامة الإنسانية التي كانت تمنح لمن يعانون وضعا هشا وللعائلات والنساء مع أطفالهن ولمن تعرضوا لصدمات نفسية قبل وصولهم إلى إيطاليا.

ومنذ 2008، حصل أكثر من 120 ألف شخص على ترخيص إقامة إنساني في إيطاليا يجري العمل به لعامين وقابل للتجديد.