إصدار أكثر من 25 مليون بطاقة بيومترية

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم، بقدرة قطاعه على تحقيق قفزة نوعية في مجال تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطن والتي تجسدت في مشروع إقامة الإدارة الالكترونية من خلال رقمنة الوثائق، وهو ما يضع الجزائر في مصاف الدول الرقمية، حسبه.

وقال بدوي في كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية التي ينظمها المرصد الوطني للمرفق العام بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، حول موضوع ” جودة المرفق العام : كيف يمكن للإدارة أن تحسن أساليب و آليات خدماتها الإدارية و التسييرية ليستفيد منها المواطن “، إنه قد تم رقمنة 100 مليون شهادة من شهادات الحالة المدنية، كما تم إنجاز 13 مليون جواز سفر بيومتري، وأكثر من 12 مليون بطاقة تعريف بيومترية، و 9 آلاف رخصة سياقة بيومترية، أي ما مجموعة 26 مليون بطاقة بيومترية.

وأضاف الوزير أن هذه النتائج تحققت على ضوء جهود كبيرة بذلها القطاع في تكوين موظفيه، إذ تم تكوين أكثر من 84 ألف إطار في مجال الإدارة، و العمل على عصرنة الموارد المالية والبشرية.

وشدد المتحدث على ضرورة دعم إستراتيجية استغلال جميع المكتسبات النوعية المحققة حتى الآن، من خلال وضع خطة عمل جدية تضمن تحقيق أهداف جديدة، أهمها الإستمرارية في تحسين حياة المواطن من خلال تطوير جودة المرفق العام وعمل الإدارة، ومختلف الآليات والخدمات التسييرية.