مصالح التجارة تغلق مصنع عصير “آميلا”

أعلن اليوم، وزير التجارة، السعيد جلاب، عن غلق مصنع مسحوق عصير ” آميلا” بعد اكتشاف احتوائه على مواد كحولية.

وقال جلاب، خلال ندوة صحفية على هامش الصالون الدولي لتصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، بولاية الوادي، إنه قد تم إصدار تعليمات صارمة بسحب جميع الكميات المتوفرة حاليا بالأسواق.

وكانت مصالح الأمن قد راسلت مديريات التربية لولايات الجنوب، قبل أيام، لتحذرها من إحتواء بودرة ” آميلا” على مادة كحولية تحمل اسم «بيرازول»، وتستعمل في الاستطبابات المضادة للآلام والالتهاب وتسكين ارتخاء العضلات ومعالجة الأعراض العصبية، وتمنعها من من استهلاكه.