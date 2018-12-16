التأشيرة تعرقل العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية

أكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول ، في تصريح لـ TSA عربي ، على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر ، مشيرة الى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم ترق الى مستوى العلاقات السياسية بعد ، وتطرقت الى موضوع التأشيرة الذي يشكل اكبر عائق يقف في وجه المستثمرين لكلا البلدين .

حيث أفادت وهيبة بهلول، أن معرض المنتجات الافريقية في القاهرة ، كان من المفروض أن يضم أكثر من 38 مؤسسة جزائرية ، لكن عدم منح التأشيرة للعديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ، أدى الى عدم مشاركتهم وعرض مختلف منتجاتهم في السوق المصرية والافريقية على حد سواء ، وهو نفس المشكل الذي طرح من قبل المتعاملين الاقتصاديين المصرين في الحصول على التأشيرة الجزائرية لتوسيع استثماراتهم وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .

وأشارت – ذات المتحدثة – أنه تم إعادة تحيين مجلس رجال المال والاعمال الجزائري المصري الذي تم إنشاؤه سنة 2002 ، لكن عقد حوالي أربع اتفاقيات فقط منذ تأسيسه ،ومن خلال هذا المجلس المتكون من رجال اعمال جزائريين ومصريين ، سيعمل كلا الطرفين على تطوير الاستثمارات المتبادلة فيما بينهم ، ودراسة السبل والاليات لتعزيز التجارة البينية ، وأيضا لطرح المشاكل المتواجدة على مستوى البلدين ، وإيجاد حلول لها .

مصر تبحث عن شركاء جزائريين في صناعة الأدوية

وكشفت محدثتنا ، أنه خلال التنظيم المشترك بين اتحاد غرف التجارة المصرية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ، تم عقد ملتقى رجال الاعمال الجزائري المصري ، على هامش المشاركة الجزائرية في معرض المنتجات الافريقية ، ومن خلال هذا الملتقى تم عقد اتفاقيات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ، لاسيما قطاع الصناعات الغذائية التحويلية ، قطاع الزراعة ، قطاع الطاقات المتجددة ، وقطاع صناعة الادوية الذي حظي بمشاركة قوية للشركات المصرية التي تبحث عن شركاء جزائريين في هذا المجال .

واعتبرت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول ، مشاركة الجزائر خلال معرض المنتجات الافريقية بالقاهرة ، فرصة من اجل إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر من جهة ، والترويج للمنتجات الجزائرية بالسوق الافريقية من جهة أخرى .