بلماضي قد يستنجد ببعض المحترفين في ودية قطر

يبدو أن الناخب الوطني جمال بلماضي يتجه للإستعانة ببعض العناصر المحترفة تحسبا للودية المرتقبة نهاية الشهر الحالي ضد منتخب قطر بالعاصمة الدوحة، رغم أن تاريخ المواجهة لا يندرج ضمن تواريخ "الفيفا"، إلا أن بيان الإتحادية الجزائرية أمس، أشار إلى لإمكانية جلب بعض العناصر المحترفة يبقى أمر وارد، رغم أن اللقاء تمت برمجته لمنح الفرصة الكاملة للاعبين المحليين.

وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن بعض الأسماء يمكنها المشاركة في الودية، خاصة تلك التي إنتهت المرحلة الأولى من بطولاتها، على غر ار نبيل بن طالب وإسحاق بلفوضيل في الدوري الألماني، وبن سبعيني، زفان، عطال، تاهرت، وأوكيجة في "الليغ 1"، وسليماني وبن زية وفيغولي في الدوري التركي، وعبد اللاوي في الدوري السويسري، بالإضافة لمبولحي، دوخة في الدوري السعودي، ونفس الحال بالنسبة لبونجاح في قطر.

وعلى الرغم من أن بلماضي يملك فرصة توجيه الدعوة للعناصر السالفة الذكر، لكن كل المعطيات توحي بمنح الفرصة كاملة للاعبين المحليين، الذين سيواجهون قطر في فرصة حقيقية لإبراز إمكانياتهم تحت أنظار بلماضي، في إختبار حقيقي أمام المنتخب القطري الذي يحضر لكأس آسيا بالإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن العناصر الوطنية ستدخل في تربص مغلق بمركز سيدي موسى بداية من الـ23 من الشهر الجاري تحسبا لمواجهة قطر في الـ27 من نفس الشهر.