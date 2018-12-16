حجم المبادلات التجارية بين كوريا والجزائر

تعد كوريا الجنوبية، أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر، حسب أرقام الجمارك الجزائرية ،حيث بلغ حجم المبادلات، قرابة 2.3 مليار دولار أمريكي سنة 2017، منها قرابة 700 مليون دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية وكذا1.6 مليار دولار أمريكي من الواردات.

وخلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018، بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 609 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 474 مليون دولار أمريكي.

ويرى حميد علوان أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر،في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى، أن بلادنا تطمح إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا العالية لكوريا الجنوبية في مجال الصناعة الميكانيكية و الكهرومنزلية وتتطلع في نفس الوقت للاستفادة من خبرتها في مجال النقل البحري.

للاشارة يقوم الوزير الأول لكوريا الجنوبية لبلادنا بداية من اليوم.