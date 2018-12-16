الرئيس العراقي برهم صالح يتخلى عن جنسيته البريطانية

تخلى الرئيس العراقي، برهم صالح، عن جنسيته البريطانية التي حصل عليها عندما كان معارضا لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدا أن خطوته هذه جاءت التزاما منه بما نص عليه الدستور.

وفي بيان للمتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي قال إن "الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي"

وأشار ذات المتحدث إلى أن "الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت".

وأضاف "الرئيس إذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، وأن تنازله يأتي التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي الذي ينص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".