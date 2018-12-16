توقيف إمام مسجد عن الخطابة لمغالاته في مدح الرسول والترضي على والدته بالكويت

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت توقيف إمام وخطيب مسجد مسجد هشام بن عامر، الشيخ فهد الكندري عن الخطابة بسبب مبالغته في مدح "النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، والترضي على والدته آمنة بنت وهب.

وعن ملابسات قرار الإيقاف، قال الإمام الكندري لموقع الرأي الكويتي "وُجهت لي إفادة بسبب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي على والدته، ثم أوقفت عن الخطابة من دون إجراء تحقيق لمعرفة حقيقة ما حصل في الخطبة"، مردفاً "وفي الجمعة التالية وجهت إفادة ثانية عن مدح النبي تتعلق أيضاً بقصيدة (البردة)".

وأضاف "استفسرت عن المواضع التي قيل إن فيها مغالاة في المدح ولم ألق جوابا".

وعن الترضي على أم الرسول عليه الصلاة والسلام، أوضح الكندري، "قالوا إنها لم تدرك الإسلام، لكن هناك قول عند جمهور العلماء بنجاة "أهل الفترة" ومنهم ورقة بن نوفل، وقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل، الذي ترحّم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة".

وتابع: "كما أن أعلام أهل السنة قد تحدثوا عن نجاة الوالدين مثل الإمام السيوطي والقاضي بن عياض".

وتطرق الكندري إلى ما قيل إنها "مغالاة" في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ولفت إلى أن "ما ذُكر في الخطبة أحاديث صحيحة، ومنها (حديث الشفاعة) والذي ناسب الأبيات التي قيلت، وفي الحديث جميع الأنبياء يلوذون بالنبي، ومحمد عليه الصلاة السلام يقول أنا لها، فأين المغالاة في ذلك؟".

وحول الإجراء المقبل، أفاد "سأتقدم بتظلم، وخلال 60 يوماً سنقيم دعوى جزائية، لأن اتخاذ عقوبة الإيقاف من دون تحقيق وتبيان الحقائق بمثابة العقوبة".