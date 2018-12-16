شعبية ماكرون تتراجع إلى 23 بالمئة

تدحرجت شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى 23 بالمئة، بحسب آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” اليوم الأحد 16 ديسمبر، وهي نسبة أقل بنقطتين عن شهر نوفمبر، بحسب وكالة فرنس برس.

ويفيد الاستطلاع أن نسبة الذين قالوا إنهم “راضون” عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25 بالمئة إلى 23 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة “المستائين” من 73 بالمئة إلى 76 بالمئة.

وبقيت نسبة “الراضين جدا” 4 بالمئة وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم “راضون إلى حد ما” من 21 بالمئة إلى 19 بالمئة.

أما في الجانب الآخر، فنسبة “المستائين إلى حد ما” من أداء ماكرون بلغت 31 بالمئة (مقابل 34 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر). لكن “المستائين جدا” أصبحت نسبتهم 45 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 39 بالمئة في الشهر السابق.

وكانت شعبية ماكرون تبلغ 62 بالمئة عند انتخابه في ماي 2017.

والأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31 بالمئة.

وبلغت نسبة “الراضين” عن أدائه 31 بالمئة مقابل 34 بالمئة في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة “المستائين” من 62 بالمئة إلى 66 بالمئة.

وكانت نسبة التأييد لفيليب تبلغ 55 بالمئة عند تعيينه رئيسا للحكومة وبلغت أوجها في جوان 2017 عندما وصلت إلى 64 بالمئة من “الراضين”.

وأجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 07 و15 ديسمبر على عينة شملت 1943 شخصا يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسية، وفق طريقة الحصص.