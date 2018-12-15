الخضر في تربص بالدوحة

يشرع المنتخب الجزائري لكرة القدم من 23 إلى 28 ديسمبر الجاري في تربص تحضيري بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور بعض اللاعبين ينشطون في البطولات الأجنبية يختتم بمباراة ودية أمام منتخب قطر بتاريخ 27 ديسمبر حسب ما أعلنته اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها.

ويعد هذا التربص الأول من نوعه للناخب الوطني جمال بلماضي الذي يشرف كذلك على المنتخب الجزائري المحلي منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر في الثاني من أوت خلفا لرابح ماجر. وكان من المقرر أن يلعب المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام نظيره الصيني لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.