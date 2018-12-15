كلنا جزائريون ولا أفضلية لأحد.. يجب التحلي بالحكمة!

رفض رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، المعاد انتخابه، السبت، على رأس أكبر تجمع لرجال المال والأعمال في الجزائر، التعليق على التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال وصاحب مجمع سيفيتال، يسعد ربراب حينما اشتكى من العراقيل التي يواجهها في الجزائر، مكتفيا بالقول “يجب أن تتمتع بالحكمة والرزانة، والبحث عن حلول بهدوء، ففي النهاية كلنا جزائريين ولا يوجد من هو أحسن من الآخر”.

وقال حداد خلال ندوة صحفية عقدها، السبت، بمقر المنتدى الجديد بباب الزوار، والذي وضع حجر أساسه مباشرة بعد إعادة انتخابه لعهدة ثانية على رأس الأفسيو، في رد على سؤال حول التصريحات الأخيرة للملياردير ربراب “كلنا جزائريين وسواسية ولا أحد بإمكانه أن يأخذ حق الآخر”، مضيفا “نحن في الأفسيو أناس واعيون وعقلاء، لسنا همجيين، علينا انتهاج سياسة الحوار لإيجاد الحلول”، وذهب للقول “اسألوني عن الأفسيو وأعضاءه ولا تسألوني عن رأيي في البقية””.

وكشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن تلقيه الدعم من كافة رجال المال والأعمال في المنتدى، وهو الأمر الذي قال إنه يفرحه ويسعده، فيما أعلن عن الإفراج عن نقابة المنتدى خلال 10 ايام إلى 15 يوما كاقصى حد، وهذا بعد حيازتهم رسميا على ترخيص وزاره العمل والشغل والضمان الاجتماعي خلال أسبوع من اليوم، مشيرا إلى أن العديد من التغييرات ستنتج تبعا لذلك، حيث سيتم سحب اعتماد الجمعية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وانتزاع وصل النقابة من وزارة العمل، وبناء على ذلك سيكتسي الأفسيو صلاحيات إضافية على غرار منظمات الباترونا الرائدة عالميا، وذكر حداد في هذا الإطار منظمة الميديف الفرنسي، فيما ذهب أبعد من ذلك مصرحا “من قبل كنا نحضر الثلاثية كمدعوين، أما اليوم فسنحضرها كطرف يجلس الى طاولة الحوار”.

وعاد حداد للحديث عن انجازاته على رأس الأفسيو خلال الأربع سنوات الماضية رفقة نوابه، مشددا نصبنا مندوبين ولائيين ومسؤولين عن المنتدى بكافة بقاع العالم “أما اليوم، فأنتم الوحيدون القادرون على تقييم أدائنا”، يقول حداد، متوقعا دخول اعضاء جدد للتنظيم الذي يضم اليوم 4000 منخرط و7 آلاف مؤسسة، وينام على رأسمال يعادل 40 مليار دولار، كما يوظف الأفسيو 400 ألف جزائري وهو رقم معتبر.

وحضر الجمعية العامة المنظمة بقاعة علي معاشي بقصر المعارض امس كافة أعضاء المكتب الوطني وكبار رجال الأعمال على غرار بن حمادي عن مجمع كوندور وحسناوي سفيان لمجمع نيسان وجمال شلغوم، وحكيم السوفي وغيرهم من نواب الرئيس، كما تلقى حداد دعم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي حضر وأكد دعم “ليجيتيا” لحداد وتنظيم “الأفسيو”.