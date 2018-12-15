وفاة إمراة واعتقال 85 شخصا في احتجاجات ” السترات الصفراء”

ارتفع عدد المعتقلين أثناء احتجاجات “السترات الصفراء” التي تجرى اليوم السبت في باريس وضواحيها، إلى 85 شخصا، بينما لقيت إمرأة مصرعها في حادث مرور بسبب الاحتجاجات.

ويقف هؤلاء المحتجون بالقرب من الحاجز الأمني الذي يمنعهم من الدخول إلى قوس النصر، وهم يغنون النشيد الوطني الفرنسي ويهتفون بشعارات مسيئة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

و عن حادثة وفاة المرأة أفادت إذاعة ” France Info” بأن رجلا وامرأة كانا متجهين بسيارتهما مساء أمس الجمعة إلى كومونة سواسون في إقليم إينا شمال البلاد، وشاهد سائق السيارة الحواجز التي أنشأها محتجو “السترات الصفراء” واستدار فوجد نفسه في الجهة المعاكسة من الطريق حيث اصطدمت به سيارة أخرى، الأمر الذي أسفر عن مصرع الإمرأة الراكبة للسيارة.