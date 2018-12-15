العثور على المفقود الذي جرفته مياه وادي المالح

تم العثور منتصف نهار اليوم السبت، على جثة الشخص الذي جرفته مياه الأمطار بوادي المالح، وعلى مستوى الحدود التي تفصل بلديتي الربعية و وخمس جوامع بولاية المدية.حيث تم نقل جثة الشاب إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البرواقية.

والجدير بالذكر أن الشاب "م.م" القاطن بفرقة أولاد موسى كانت مياه الوادي الذي يفصل المجمع السكني للبلدية بالفرقة قد جرفته ظهيرة أمس الجمعة وهو في طريقه إلى البيت، ليتم الشروع بعد أن تم إبلاغ المصالح المعنية في البحث عنه.

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