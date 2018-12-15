12 ميدالية ذهبية للجزائر في البطولة العربية لرفع الأثقال

أحرز المنتخب الجزائري لرفع الأثقال 69 ميدالية (12ذهبية، 30 فضية و27 برونزية) خلال البطولة العربية (أشبال، أواسط وأكابر) ذكور و إناث التي اختتمت فعاليتها بمصر، حسب ما علم من المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية.

وبرز الجزائري فريد ساعد (102 كلغ) بحصوله على ثماني ميداليات في الفئات الثلاث منها 3 ذهبيات في فئة الأشبال.

كما تحصلت بشرى حيرش (87 كلغ) على 3 ميداليات ذهبية في الأواسط و 3 فضية أخرى لدى الأكابر.

من جانبه، أحرز جلال بن فريحة (أواسط / 96 كلغ) على ثلاث ميداليات ذهبية. نفس الشيء لمواطنه محسن بديار (أشبال)