12 ميدالية ذهبية للجزائر في البطولة العربية لرفع الأثقال

12 ميدالية ذهبية للجزائر في البطولة العربية لرفع الأثقال

أحرز المنتخب الجزائري لرفع الأثقال 69 ميدالية (12ذهبية، 30 فضية و27 برونزية) خلال البطولة العربية (أشبال، أواسط وأكابر) ذكور و إناث التي اختتمت فعاليتها بمصر، حسب ما علم من المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية.

وبرز الجزائري فريد ساعد (102 كلغ) بحصوله على ثماني ميداليات في الفئات الثلاث منها 3 ذهبيات في فئة الأشبال.

كما تحصلت بشرى حيرش (87 كلغ) على 3 ميداليات ذهبية في الأواسط و 3 فضية أخرى لدى الأكابر.

من جانبه، أحرز جلال بن فريحة (أواسط / 96 كلغ) على ثلاث ميداليات ذهبية. نفس الشيء لمواطنه محسن بديار (أشبال)

القراءة من El bilad

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