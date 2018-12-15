الوزير الأول لجمهورية كوريا في زيارة رسمية الى الجزائر إبتدءا من هذا الأحد

يقوم لي ناك يون، الوزير الاول لجمهورية كوريا بزيارة رسمية الى الجزائر من 16 الى 18 ديسمبر 2018.

وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن هذه الزيارة "تندرج في اطار توطيد علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و جمهورية كوريا، اللتان يربطهما اتفاق شراكة إستراتيجية الموقع في سنة 2006 بين فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الرئيس الكوري".

وتابع البيان "ستخصص هذه الزيارة لعرض العلاقات الثنائية و سبل و وسائل ترسيخ التعاون الثنائي. كما ستكون ايضا فرصة من اجل تبادل وجهات النظر حول القضايا الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار ذات البيان إلى أنه "سوف يعقد مجلس الأعمال الجزائري - الكوري، والذي يجمع مؤسسات اقتصادية من البلدين، دورته الخامسة بالجزائر على هامش هذه الزيارة."