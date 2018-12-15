شاهد | أسعار السيارات في سوق تيجلابين

شهد اليوم، سوق السيارات المستعملة بتيجلابين دخول محدودا للسيارات المعروضة للبيع بالإضافة إلى ضعف اقبال الزوار.

ولم تتغير الأسعار عن الأسابيع الماضية تقريبا، بسبب قلة عمليات البيع والشراء والتفاوض بين الباعة والزبائن.

وشهد أسعار السيارات المركبة محليا استقرارا نسبيا، فعلى سبيل المثال بيعت سيارة رونو سانديرو بـ 190 مليون سنتيم.

ويبدو أن السوق تأثر بمعرض السيارات الذي نظم بوهران، وسط عروض تخفيض أسعار السيارات من قبل ممثلي العلامات لسياراتهم الجديدة خلال المعرض، بالإضافة إلى إنتظار الراغبين في شراء سيارات جديدة لدخول سنة 2019.

ووصل سعر كيوكيو 2013 إلى حوالي 60 مليون، واستقر سعر بيكانتو 2017 في حدود 150 مليون سنتيم.

وتجدر الإشارة أن سوق تيجلابين شهد لأول مرة دخول سيارة بيجو 208 المصنعة محليا.