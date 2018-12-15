محاكمة الفنان رضا سيتي 16 هذا الاثنين

ستتم جلسة محاكمة الفنان رضا سيتي 16، يوم الاثنين 17 ديسمبر، بمحكمة عبان رمضان، بحسب ما أعلنت عنه عائلة الفنان في بيان لها اليوم السبت 15 ديسمبر.

وقالت العائلة ” نحن ﻋﺎﺋلة ﺍﻟﺴيد ﺣﻤﻴﻤيد رضا المعرف في الوسط الفني باسم رضا سيتي 16، المتواجد حاليا بالمؤسسة ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ للحراش منذ أن أمر ﻗﺎﺿي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴق بإيداعه بتاريخ 8/10/2018 ، ﻧﻌﻠﻤﻜﻢ أن ﻗﺎﺿي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴق ﻟﻤﺤﻜمة ﻋﺒﺎﻥ ﺭﻣﻀﺎن قرر ﺇﺣﺎلة ﻗﻀية ﺍﻟﺴيد ﺣﻤﻴﻤيد ﺭﺿا ﻋﻠى ﻣﺤﻜمة ﺍﻟﺠﻨح ﺑﻌد ﺃﻥ تم اسقاط تهمة جناية ﺗﺰﻭﻳر ﺍﻟﻌﻤلة وجنحة الابتزاز من ملفه، وسيحال للمحاكمة في جلسة علنية يوم الاثنين 17 ديسمبر على الساعة التاسعة صباحا بمحكمة عبان رمضان (سيدي محمد) بالجزائر العاصمة”.

وقالت عائلة الفنان “ﻛﻤﺎ نثمن ونبدي ارتياحنا لقرار قاضي التحقيق الايجابي بجدولة القضية للمحاكمة، خاصة وان ﻫﺬا القرار ﺟﺎﺀ في وقت ﺗﻌﺮض فيه ﺇﺑﻨنا المتهم ﻟﺤﻤﻼت تشويه واسعة، تمثلت في نشر معلوما كاذبة وخاطئة بهدف تضليل الرأي العام من طرف بعض وسائل الإعلام التي عمدت على تحدي جميع الاعراف المتعارف عليها في مجال احترام حريات الاشخاص واحترام سرية التحقيق وكذلك قرينة البراءة ..”.

كما دعت عائلة الفنان رضا سيتي 16 الى كل من يريد التأسس في جلسة المحاكمة المقررة ليوم الاثنين، داعية كل من يريد ذلك الاتصال بهيئة دفاع المتهم وهم المحامون صادي صالح، سويدي الحواس، بنلحرش زكرياء، كما تقدمت بالشكر لكل من ساند الفنان سواء فنانين وصحافيين وافراد العائلة ومحبين من الداخل الخرج.