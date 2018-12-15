رسميا .. "الأفسيو" يتحوّل إلى نقابة لأرباب العمل

تم اليوم رسميا الإعلان عن تحول منتدى رؤساء المؤسسات إلى نقابة لأرباب العمل، تعنى بالدفاع عن منظمات أرباب العمل.

وجاء الاعلان على لسان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي، خلال مشاركته اليوم في الجمعية العامة لـ "الافسيو"، حيث سيتم ترسيم الخطوة، باكتساب "الأفسيو" لنمط "نقابة" بعدما ظلّ منتدى رؤساء المؤسسات جمعية اقتصادية منذ التأسيس في عام 2000.

وقال الوزير في كلمته : " سيتم اعتماد منتدى رؤساء المؤسسات كنقابة في الايام القادمة" و اضاف :" أحيّي روح الالتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف المنتدى".

ويأتي هذا التحوّل في ظرف يتسّم بتنامي أدوار المنتدى برئاسة رجل الأعمال "علي حداد"، وذلك منذ شتاء سنة 2015، ولم تكن لبعض "الزوابع" التي هبّت على "الأفسيو" خلال الـ 36 شهرا المنقضية، لتنال من المنتدى الذي صار يتمظهر كـ "لاعب أساسي" في المنظومة الاقتصادية والرسمية في الجزائر.