الجزائر تحصد المرتبة الثانية في “منشد الشارقة “

فاز المنشد الجزائري، لقمان اسكندر، ليلة أمس، بالمرتبة الثانية في البرنامج الشهير ” منشد الشارقة”، في طبعته الحادية عشر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد عادت المرتبة الأولى للمنشد المغربي، معاذ بوكيوص، بينما عادت المرتبة الثالثة للمنشد التونسي، نافع عياد، لتكون الألقاب الثلاثة مغاربية.

جدير بالذكر أن المرحلة النهائية من المنافسة عرفت تنافسا شديدا بين أصحاب المراتب الثلاثة، و كل من المنشد المصري، محمد شعير، المنشد الأردني، إبراهيم كيالي، المنشد السعودي، عادل الأسدي، و أخيرا المنشد السوري محمد نقشبندي.