لأول مرة .. دفع تكلفة حج 2019 دفعة واحدة

فرض الديوان الوطني للحج والعمرة على الفائزين بقرعة حج 2019 دفع تكلفة الحج التي ستحدد لاحقا دفعة واحدة لدى شبابيك بنك الجزائر عكس ما كان معمول به سابق.

وكشفت مصادر من مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة لـ”سبق برس” عن تطبيق إجراء جديد لموسم حج 2019 يتثمل في تسديد تكلفة الحج دفعة واحدة لدى شبابيك بنك الجزائر وهذا لاول مرة حيث كان في السابق دفع قيمة تذكرة الطائرة وحدها وباقي القيمة لدى مصالح البنك.

وحسب ذات المصادر فإن هذا الإجراء اتخذ لتسهيل عملية دفع التكلفة دون اللجوء للخطوط الجوية الجزائرية وهذا في اطار عصرنة العملية والتنسيق بين القطاعات المعنية بتنظيم الحج، وسيطبق هذا الإجراء بمجرد تحديد التكلفة النهائية والتي ينتظر ان تكون خلال الاجتماع الوزاري المصغر المخصص للحج الذي سينعقد شهر جانفي المقبل.

وسيسبق ذلك عودة الوفد التحضيري الذي لا يزال متوجدا في البقاع المقدسة لتوقيع كافة الاتفاقيات بين الطرف الجزائري و السعودي وهذا على غرار النقل الإعاشة والسكن وهي القيمة التي تحدد التكلفة النهائية للحج، والتي ينتظر أن ترتفع هذه السنة بنسبة 5 بالمائة حسب مصادرنا من الديوان الوطني للحج والعمرة.

للإشارة فقد انطلقت مساء اليوم عمليات المعاينة التي أشرف عليها الديوان الوطني للحج والعمرة برئاسة مدير الديوان يوسف عزوزة في انتظار وصول وزير الشؤون الدينية محمد عيسى للقاء نظيره السعودي.