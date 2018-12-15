البحث عن شخص جرفه وادي بالمدية : هذه حصيلة سوء الأحوال الجوية في الجزائر

أكدت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، اليوم السبت 15 ديسمبر، أن عمليات البحث متواصلة عن شخص جرفته مياه وادي المالح بالمدية.

وقالت المديرية أن ” عملية البحث عن شخص جرفته مياه وادي المالح ببلدية الربعية (دائرة البرواقية) من قبل الغواصين التابعين للحماية المدنية”.

وتسبب سوء الأحوال الجوية المستمر منذ يوم الخميس في جرف مياه وادي المالح تتواصل عمليات البحث عنه منذ الظهيرة.

كما أكدت مصالح الحماية المدنية أنها سجلت العديد من التدخلات في أعقاب التساقط الغزير للأمطار خلال 24 ساع الأخيرة في كل من الجزائر العاصمة، غليزان، عين الدفلى، المدية، بجاية، البليدة، تيبازة وبومرداس وتيارت، حيث تدخلت من أجل ضخ المياه التي تسربت للمنازل والأحياء السكنية والمباني العمومية.

كما تسببت الرياح العاتية في اقتلاع 20 شجرة في ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة وبجاية وبومرداس، إضافة الى انهيارات لبعض اجزاء السكنات.

وخلال نفس الفترة، تم تسجيل مقتل 15 شخصا بسبب حوادث المرور وجرح 17 آخرين، وكانت أثقل حصيلة في ولاية بجاية.