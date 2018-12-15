أردوغان : أحد قتلة خاشقجي قال أنه "يعرف كيف يقطع بشكل جيد" !

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، ما قاله "أحد القتلة" خلال التسجيل الخاص بالصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال أردوغان، خلال مؤتمرفي إسطنبول، إنه سمع أحد قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يقول خلال التسجيل الخاص به: "أعرف كيف أقطع بشكل جيد"، مؤكدا أن السعودية تريد أن تدمر الأدلة لكن تركيا رفضت، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وذكر أن التسجيل الصوتي تمت مشاركته مع العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى، مضيفا أن بلاده سمحت لمن يريد الإطلاع على التسجيلات بالاستماع إليها، واعتبر أن "خاشقجي، ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف، وخطيبته تنتظر في الخارج".