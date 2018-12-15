إجراءات أمنية مشددة في باريس تحسبا لاحتجاجات جديدة "للسترات الصفراء"

أعلنت السلطات الفرنسية عن نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في باريس اليوم السبت تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها حركة "السترات الصفراء" للأسبوع الخامس على التوالي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا أمس الجمعة من بروكسل إلى "الهدوء"، مشيرا إلى أن "الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف" تحسبا لأسبوع خامس من مظاهرات "السترات الصفراء"، أعلنت السلطات الفرنسية عن نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 مدرعة في العاصمة باريس.

وفي الوقت نفسه، ستجري عمليات تفتيش في الطرق ومحطات القطارات ووسائل النقل المشترك في العاصمة.

وقال رئيس شرطة باريس إن ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى الاحتجاجات. وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي.

وقال قائد الشرطة ميشيل ديلبييش لإذاعة (آر.تي.إل) "يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ".

وتوقع أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الثلاثة الماضية عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، وألغت الفنادق الحجوزات رغم ازدحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد.

وستفرض إجراءات حماية على الدخول إلى المؤسسات مثل قصر الإليزيه والجمعية الوطنية.

ويفترض أن يجري تجمع في ساحة الجمهورية في باريس زوال نهار اليوم

وقد دعت حوالى 15 منظمة يسارية مؤيديها إلى الانضمام إلى "السترات الصفراء" في الساحة الواقعة في شرق باريس.

ولقيت الدعوات إلى التظاهر تجاوبا عبر فيس بوك، وأكد الآلاف عزمهم على المشاركة في تجمعات السبت.

وتخشى السلطات وقوع حوادث جديدة بعدما انتهى السبت الماضي بعدد قياسي من الموقوفين (حوالى ألفين) وأكثر من 320 جريحا وأضرار في العديد من المدن بينها باريس وبوردو وتولوز (جنوب غرب).وكان نحو 136 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.