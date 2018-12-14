فيديو.. مداخلة مفاجئة للرئيس المصري السيسي في برنامج تلفزيوني على المباشر!

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، بمداخلة هاتفية على الهواء مساء اليوم.

ووجه الرئيس المصري الشكر خلال المداخلة للسيدة "نحمده"، سائقة "الحافلة" التي قابلته في العاصمة الإدارية الجديدة، وعبر عن تقديره لها، مضيفا: "لم أتخيل أن سائق الحافلة سيدة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أجرى جولة تفقدية، أمس الخميس، في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استغرقت عدة ساعات، والتقى خلالها بسيدة تعمل على سيارة أجرة "حافلة صغيرة"، أثناء مرورها على الطريق.