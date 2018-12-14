بوتفليقة يرفع التجميد عن مشروع مدينة “بوغزول”

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، رفع التجميد عن مشروع مدينة “بوغزول” الجديدة مجددا، وتسليم مهمة الإشراف المباشر على مواصلة إنجازه إلى والي المدية، والذي يدخل في إطار المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية لآفاق 2030، عبر مخطط توجيهي، بمساحة تقدر بـ 4560 هكتارا لتوطين 350 ألف نسمة فوق 2150 هكتارا معدة للتعمير، منها 22 بالمئة لإنجاز 80 ألف وحدة سكنية، مقسمة على 28 حيا، 25 بالمائة من المساحة لاحتضان التجهيزات العمومية، و25 بالمائة كمساحات خضراء.

وحسب بيان تحوز “البلاد” على نسخة منه، فإنه بعد اجتماع ترأسه والي المدية، عباس بداوي، رفقة الأمين العام لوزارة السكن بمقر الولاية، انبثق عنه أنه سيتم الشروع في تراتيب إدارية وتقنية، وفق توجيهات من رئيس الجمهورية، الداعية إلى تفعيل آلية اللامركزية في المسار التنموي للولايات، تخص رفع التجميد عن مشروع مدينة “بوغزول” الجديدة مجددا، وتسليم مهمة الإشراف المباشر على مواصلة إنجازه إلى والي المدية.

وحسب مدير المؤسسة المسيرة للمشروع، فإن 76 بالمائة من نسبة إنجازه تتعلق بالتهيئة والبنى التحتية للمدينة من قبل مجمع “دايو” الكوري، إلى جانب حزام أخضر، بمساحة تصل 2000 هكتار من أشجار الزيتون وبعض المرافق الأخرى، وسيخضع في الأيام المقبلة إلى عملية جرد شامل لما تم إنجازه من قبل مختلف إدارات القطاعات المحلية بغية تسليم المهام من وزارة السكن إلى مصالح الإدارة المحلية، وبذلك يدخل المشروع -حسب المستفاد من هذه الخطوة الإدارية ـ كتحد آخر في صف التنمية المحلية المستدامة، متحررا بذلك من مختلف التجاذبات السياسية.

كما سيتيح حسب متابعين لمساره، فرصا أكثر واقعية وعملية لاستقطاب مستثمرين نحو منطقة النشاطات المتربعة على ما ينيف عن 160 هكتارا، أو على الأقل المضي قدما في دعم من حطوا رحالهم بالمكان منذ فترة، بعد حصولهم على مقررات استفادة من عقارات أصبحت مثارا للجدل، مع تذبذب القرارات والتصريحات حول مصير المشروع.

للإشارة، ستحقق هذه الخطوة في بدايتها على الأقل، حماية وصيانة لم تم إنجازه من بنى تحتية ومرافق جوارية لمشروع المدينة الجديدة، كانت مصدر تخوف وقلق في حال طول أمد تجميد المشروع، الذي بلغت تكلفة ما تحقق منه 5500 مليار سنتيم، من غلافه المقدر 10850 مليار سنتيم. كما جاء في مداخلة لوزير السكن، عبد الوحيد طمار، أن المشروع يدخل في إطار المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية لآفاق 2030، عبر مخطط توجيهي بمساحة تقدر بـ 4560 هكتارا، لتوطين 350 ألف نسمة فوق 2150 هكتارا معدة للتعمير، منها 22 بالمئة لإنجاز 80 ألف وحدة سكنية مقسمة على 28 حيا، 25 بالمائة من المساحة لاحتضان التجهيزات العمومية، و25 بالمائة كمساحات خضراء.

الجدير بالذكر، تقدر تكلفة إنجاز مدينة “بوغزول”، الواقعة على بعد نحو 170 كيلومترا، جنوب العاصمة، بـ 108.5 مليار دينار.