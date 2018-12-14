وضع الصحفي عدلان ملاح في زنزانة انفرادية بسجن الحراش

حذرت هيئة الدفاع عن مدير موقع “دزاير برس” الصحفي عدلان ملاح، من تدهور وضعه الصحي في المؤسسة العقابية بالحراش بعد وضعه في زنزانة انفرادية “تنعدم فيها شروط الحياة وعزله عن باقي المساجين”-حسب تصريحها-

وكشف مصدر من هيئة الدفاع عن وضعية كارثية يعيشها عدلان ملاح في السجن بعد إلقاء القبض عليه من جديد مساء يوم 9 ديسمبر الجاري، حيث تم عزله عن باقي المساجين ووضعه في زنزانة انفرادية ضيقة جدا، كما لا يسمح له بمغادرتها إلا بمعية ومرافقة عون من أعوان السجن هناك.

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع الأستاذ حسان براهمي في تصريح لـ “الشروق” الجمعة: “نخشى أن يتم تسييس ملف عدلان ملاح”، معتبرا أن التهم المتابع بها اختفت من العدالة منذ سنوات العشرية السوداء والأزمة الأمنية، وأضاف أن موكله سيحاكم يوم 18 ديسمبر المقبل أمام محكمة باب الوادي بالعاصمة بأربع تهم وهي جنح التجمهر غير المسلح والتحريض على التجمهر والعصيان وإهانة القوة العمومية.

وأكد الأستاذ براهمي أن عدد المحامين الذين سيترافعون في صالح ملاح، سيكون أكثر من المرة الماضية ومن كل الولايات، حيث ستكون خلال المحاكمة إعلان “يوم وطني للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر”، واعتبر في ذات السياق أن “قضية عدلان ملاح هي نموذج مصغر لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.

واعتبر المحامي أن “قضية عدلان ملاح سياسية بامتياز وأنها تعد خرقا واضحا لإصلاحات دستور 2016، حيث تم حرمان مواطنين من ممارسة حقوقهم المضمونة في الدستور وفي إصلاحات رئيس الجمهورية” .

وتجدر الإشارة إلى أن عدلان ملاح تحصل على الإفراج المؤقت بعد مكوثه في السجن لمدة شهر، ليعاد إلى السجن في قضية أخرى بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراحه وتأجيل محاكمته إلى 7 فيفري المقبل في القضية الأولى.