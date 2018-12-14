عرقاب: الزيادة في تسعيرة الكهرباء ليست من صلاحيات سونلغاز

نفى المدير العام لسونلغاز محمد عرقاب من بومرداس، الخميس، الأنباء التي تتحدث عن زيادة تسعيرة الكهرباء، معتبرا إقرار الزيادات “ليس من صلاحيات المجمع وإنما هي من مهام لجنة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة”.

وقال عرقاب بأن المجمع شركة اقتصادية يجب أن تحافظ على مكتسباتها واستمراريتها مما يتطلب قدرات مالية حتى تسمح بتجسيد مشاريعها المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها عبر خطوط التوتر العالي، ثم تحويلها ونقل الكهرباء عبر الخطوط المتوسطة والمنخفضة التي يتم توصيلها إلى المنازل، مبرزا أن كل هذا يكلف خزينة الدولة الكثير، موضحا أن 99 بالمائة من الكهرباء الجزائرية ناتجة عن الغاز الطبيعي.

وكشف عرقاب خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لخط تزويد الكهرباء من محطة رأس جنات إلى العفرون بالبليدة، أن الاستلام النهائي لمحطة توليد الكهرباء لرأس جنات سيكون خلال شهر جوان المقبل، فيما ستدخل حيز التشغيل بنسبة كاملة في جانفي 2019.