كريم طابو يفتح النار على نعيمة صالحي : “أنت تجسدين الغباء”

انتقد السياسي كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (قيد الإنشاء)، النائب البرلمانية نعيمة صالي ورئيسة حزب العدل والبيان بشدة، واصفا إياها بأنها ” تجسّد الغباء والكراهية وتمثل شعار العار”.

وقال طابو إن طريقة استقبالها هي إهانة لمواطنيها، مضيفا أن “الجميع يعرف أن السيدة الصالحي لم تعش ولم تقم في بومرداس”.

واعتبر طابو “السكرتير الأول للفافاس سابقا” أن حصار المواطنين في بلدية الناصرية لنعيمة صالحي وطردها “ليس سوى مكافأة على الخدمات التي تقدمها إلى أسيادها ، علاوة على ذلك ، مكافأة على غرورها وإهاناتها لمواطني منطقة القبايل”.

وختم طابو تدوينته بتوجيه رسالة الى رئيس بلدية الناصرية بلقاسم بن عامر، بالقول “عار عليك السيد المير”.