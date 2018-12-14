أردوغان: رفض جرائم الصهاينة لا يعني معاداة السامية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رفض الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطنيين لا يعني بالضرورة معاداة السامية.

وأكد أردوغان، اليوم الجمعة، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” في إسطنبول، الذي يشارك فيه نحو 750 برلماني من 75 دولة أن ” القدس ليست قضية عدد محدود من المسلمين في فلسطين فقط، وإنما هي قضية عالمية مشتركة”.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة الوحدة بين الفلسطنين اذا كانت لهم نية في الوصول إلى حل نهائي لقضيتهم، مؤكدا أن المحتل الصهيوني حاول دون جدوى محو آثار الوجود الإسلامي في القدس على مدار الأعوام الخمسين الماضية.

وأوضح المتحدث أن أهم سبب جعل الصهاينة يواصلون أنشطتهم الاحتلالية بلا هوادة، هو الدعم الذي يستمدونه من بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، قائلا ” لو ظننتم أن بإمكانكم تدمير المكانة الروحية للقدس بنقل عدة سفارات وقنصليات إليها فإنكم تخدعون أنفسكم”.

وأكد في ذات الصدد أن بعض الدول الأوروبية الموالية لأميركا لا ترفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، خاصة في ظل الأرباح التي يدرها عليها ازدياد الصراع في الشرق الأوسط من خلال ارتفاع مبيعات الأسلحة لدى الدول الغربية.